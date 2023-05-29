أول رد وتحرك في مصر ضد الفنان أحمد سعد بعد ملابسه الشفافة في السعودية

كشف محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، موقف النقابة من الفنان أحمد سعد، بعد ارتدائه ملابس شفافة خلال حفل أقامه بالمملكة العربية السعودية.

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وقال عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن "أي فنان يزور بلد آخر ينشر فنه وفن بلده إلى الدولة التي يزورها".

وأكد المتحدث باسم نقابة الموسيقيين أن "الفنان يأتي له بعض الإحباط من الروتين فيلجأ إلى سلوكيات جديدة ربما تخالف الأعراف والتقاليد، ولا يوفق في اختيار ملابسه الجديدة".

واستكمل محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين: أحمد سعد فنان محترم، ولديه صوت قوي وكل الشعوب تحب تسمعه، وحب يجرب حاجة جديدة ولكنها وسعت منه.

وأكد المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أن النقابة سوف تستدعي أحمد سعد كي تناقشه وتعرف تفاصيل ما حدث، موضحا أن النقابة لها علاقة بملابس الفنانين والمطربين، وتسألهم عنها حال إثارتها الجدل.

وأوضح محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أن أحمد سعد لم يحالفه الحظ في اختيار الملابس، موضحا أن العقوبات تكون متدرجة وأول مرة لا تكون العقوبات كبيرة.

وحول حقيقة إلغاء حفل أحمد سعد المقبل، المقرر إقامته في القاهرة، لفت عبد الله إلى أن مجلس النقابة لم يجتمع لاتخاذ موقف وربما يكون من بين إجراءات النقابة إلغاء الحفل.

وفيما يثار بشأن ترويج ملابس أحمد سعد على مواقع داعمة للمثلية، أكد أنه لم يسمع هذا الكلام من قبل، ولكن في حال إثارة هذا الموضوع فإن الوحيد الذي تعرض للإساءة هو أحمد سعد.

المصدر: صدى البلد