الفنان أحمد سعد يثير ضجة كبيرة بإطلالته في موسم جدة (صور + فيديو)

أثارت إطلالة الفنان المصري أحمد سعد على مسرح بنش مارك، ضمن حفلات موسم جدة في السعودية، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للفنان أحمد سعد في الحفل الغنائي، حيث ظهر بقميص أسود له أكمام شفافة، ما أثار جدلا، إذ انتقده البعض بشدة، فيما أشاد آخرون بأدائه في الحفل.

وعلق أحدهم قائلا: "هي جدة حر ورطوبة آه..بس مش لدرجة أنه يلبس عريان قوي كدا..لازم يراعي أنها بلد اسلامية..طب كان حط شال حتى على كتافه القصير والعريان ليه خروجاته..مش فأي مكان يتلبس".

#أحمد_سعد

هي جدة حر ورطوبة آه..بس مش لدرجة أنه يلبس عريان قوي كدا..لازم يراعي أنها بلد اسلامية..طب كان حط شال حتى على كتافه 🫤

القصير والعريان ليه خروجاته..مش فاي مكان يتلبس 🤨🤨 pic.twitter.com/NBHohKlPAJ — +mohamed Zain (@mohamedzainznzn) May 26, 2023

الذوق العام نزل للحظيظ.

هذا فنان و لوك ولبس اخسر عليه فلوس ومسك طابور ونطر بالساعات عشان يطربني؟؟؟؟ 🤔🤔

ليش الناس ذوقها تدمر؟؟؟ — safa (@safa07964967) May 26, 2023

المصدر: RT