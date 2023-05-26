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الفنان أحمد سعد يثير ضجة كبيرة بإطلالته في موسم جدة (صور + فيديو)

مجتمع

الفنان أحمد سعد يثير ضجة كبيرة بإطلالته في موسم جدة (صور + فيديو)
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أثارت إطلالة الفنان المصري أحمد سعد على مسرح بنش مارك، ضمن حفلات موسم جدة في السعودية، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للفنان أحمد سعد في الحفل الغنائي، حيث ظهر بقميص أسود له أكمام شفافة، ما أثار جدلا، إذ انتقده البعض بشدة، فيما أشاد آخرون بأدائه في الحفل.

وعلق أحدهم قائلا: "هي جدة حر ورطوبة آه..بس مش لدرجة أنه يلبس عريان قوي كدا..لازم يراعي أنها بلد اسلامية..طب كان حط شال حتى على كتافه القصير والعريان ليه خروجاته..مش فأي مكان يتلبس".

المصدر: RT

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