الفنان أحمد سعد يثير ضجة كبيرة بإطلالته في موسم جدة (صور + فيديو)
أثارت إطلالة الفنان المصري أحمد سعد على مسرح بنش مارك، ضمن حفلات موسم جدة في السعودية، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للفنان أحمد سعد في الحفل الغنائي، حيث ظهر بقميص أسود له أكمام شفافة، ما أثار جدلا، إذ انتقده البعض بشدة، فيما أشاد آخرون بأدائه في الحفل.
وعلق أحدهم قائلا: "هي جدة حر ورطوبة آه..بس مش لدرجة أنه يلبس عريان قوي كدا..لازم يراعي أنها بلد اسلامية..طب كان حط شال حتى على كتافه القصير والعريان ليه خروجاته..مش فأي مكان يتلبس".
#أحمد_سعد— +mohamed Zain (@mohamedzainznzn) May 26, 2023
هي جدة حر ورطوبة آه..بس مش لدرجة أنه يلبس عريان قوي كدا..لازم يراعي أنها بلد اسلامية..طب كان حط شال حتى على كتافه 🫤
القصير والعريان ليه خروجاته..مش فاي مكان يتلبس 🤨🤨 pic.twitter.com/NBHohKlPAJ
📸— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) May 26, 2023
ايه اليوم الحلو ده 😍🔥
الفنان احمد سعد ولع الاجواء في جدة@AhmedSaadoffic
..#بنش_مارك#هيئة_الترفيه#تقويم_جدة#احمد_سعدpic.twitter.com/5QO7hJ1rrT
هو إيه اللي لابسه احمد سعد ده😂#احمد_سعد#تركي_الشيخ#جدة_الأنpic.twitter.com/I5mp11WZ0c— MeRo SamWil🥀 (@MshmshaMero) May 25, 2023
الذوق العام نزل للحظيظ.— safa (@safa07964967) May 26, 2023
هذا فنان و لوك ولبس اخسر عليه فلوس ومسك طابور ونطر بالساعات عشان يطربني؟؟؟؟ 🤔🤔
ليش الناس ذوقها تدمر؟؟؟
المصدر: RT