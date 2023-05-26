الفنان المصري محمد فؤاد يوجه رسالة للسعوديين

وجه الفنان المصري محمد فؤاد رسالة إلى الجمهور السعودي، خلال إحيائه حفلا غنائيا ضخما في موسم جدة 2023، مقدما باقة متميزة من أروع أغانيه المحببة.

هذا وتفاعل الجمهور السعودي مع محمد فؤاد، بالتصفيق الحار وترديد الأغاني وراءه، خاصة أغاني "طمني عليك"، و"حبيبي يا"، و"كامننا" التي قام بغنائها ضمن أحداث فيلم "إسماعيلة رايح جاي"، وفق ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

ووجه الفنان المصري الشهير رسالة إلى الجمهور السعودي قائلا: "حلم أننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض..السعودية ساكنة جوة قلب كل الوطن العربي.. الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال ده".

المصدر: "المصري اليوم"