مصر.. أول تعليق من عائلة أنغام على زواجها من مسؤول سعودي كبير

علق الموسيقار خالد محمد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام على أنباء زواجها من شخص خليجي، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

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وقال شقيق أنغام في تصريح لموقع "القاهرة 24"، عن أنباء زواجها من شخص خليجي: دي شائعات وإحنا مش متضايقين منها لإننا بناخد حسنات على قفا اللي طلعتها بسبب الشتايم، وأنغام مركزة في شغلها وأولادها ولا تلتفت لهذه الشائعات، وبتاخد ثواب ببلاش.

ومن جانبها، لم تعلق أنغام على هذه الشائعة بشكل صريح، لكنها اكتفت بنشرها أغنية سيبك أنت، أحدث أعمالها الفنية التي حرصت على أن تروج لها، في ستوري لها، بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، واعتبر البعض هذه رسالة غامضة من المطربة، بعد انتشار شائعات حول زواجها من شخص خليجي.

وسبق أن أكد مصدر مقرب من الفنانة أنغام أن كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بشأن ارتباط أنغام أو زواجها من شخص خليجي، أمر عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحًا أن قربه من نجمة مصر الأولى يجعله على يقين بأنها لا تتطلع إلى مثل هذه الأقاويل.

المصدر: القاهرة 24