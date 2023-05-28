 
مباشر

مصدر عسكري سوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق وتسقط بعضها

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري سوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق وتسقط بعضها
AP
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vedz

أفاد مصدر عسكري سوري بأنه مساء يوم الأحد، نفذت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق.

وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة 23:45 من مساء 28 مايو 2023، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وكانت الوكالة السورية للأنباء "سانا" قد أفادت بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مشيرة إلى أن الأصوات التي سمعت في محيط العاصمة كانت جراء "تصدي دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية".

المصدر: "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة