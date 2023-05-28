مصدر عسكري سوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق وتسقط بعضها

أفاد مصدر عسكري سوري بأنه مساء يوم الأحد، نفذت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق.

وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة 23:45 من مساء 28 مايو 2023، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وكانت الوكالة السورية للأنباء "سانا" قد أفادت بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مشيرة إلى أن الأصوات التي سمعت في محيط العاصمة كانت جراء "تصدي دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية".

المصدر: "سانا"