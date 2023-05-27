مصر.. كشف تفاصيل جديدة في حادث ملاه الإسكندرية

باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في واقعة سقوط لعبة تسمى "الدوارة" بملاه داخل مول تجاري شهير بمنطقة سموحة شرقي الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين.

وفي مفاجأة، بينت التحريات أن مدينة الملاهي صادر لها تراخيص مسجلة باسم مركز سموحة السياحي، لكن اللعبة محل الحادث ليست تابعة لمدينة الملاهي المرخصة من الأساس.

كما توصلت التحريات إلى وجود مالك آخر للعبة المشار إليها، قام بوضعها في أحد الممرات بالاتفاق مع المدير المسؤول عن الملاهي، دون الالتزام باشتراطات السلامة والأمن الصناعي.

ويأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات عقب هذا الحادث، حيث قبضت الجهات الأمنية على المدير المسؤول بالملاهي.

المصدر: "المصري اليوم"