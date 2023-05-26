مصر..السلطات تتحرك عقب حادث ملاهي الإسكندرية (فيديو)

قبضت الأجهزة الأمنية المصرية على المدير المسؤول بملاهي مول شهير بمنطقة سموحة شرقي الإسكندرية، للتحقيق بحادث انهيار إحدى الألعاب وإصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وفي تفاصيل الواقعة، شهد مول تجاري شهير بمنطقة سموحة شرقي الإسكندرية سقوط إحدى ألعاب الملاهي مساء يوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بينهم أطفال، حيث جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تمت الإشارة إلى أنه أثناء استقلال 3 مواطنين، بينهم أطفال، للعبة دوارة بمدينة الملاهي المشار إليها، انفصل المقعد الخاص بها عن العمود الحامل، ما أدى لسقوط الثلاثة على ثلاثة أشخاص آخرين، إذ أصيب المواطنون الستة بكسور وجروح وسحجات وجرى نقلهم إلى المستشفى.

كما انتقل فريق من نيابة سيدي جابر الجزئية إلى موقع الحادث، وأمر بالتحفظ على المكان، وبندب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف الملاهي من حي شرق للاطلاع على التراخيص، ومدى اتباع تعليمات السلامة المهنية والأمن الصناعي.

هذا وتم إيقاف اللعبة عن العمل، حفاظا على سلامة المواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

المصدر: "المصري اليوم"