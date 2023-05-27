تحرك في مصر بشأن مسجد شنودة المثير للجدل

أعلن وكيل وزارة الأوقاف المصرية، أيمن أبو عمر، أن مسجد "شنودة" الذي الذي سيتم افتتاحه بالبحيرة ضمن 19 مسجدا الأسبوع الجاري، تم تغيير اسمه بعد التواصل مع أهل المنطقة.

وأوضح أبو عمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ضمن الـ19 مسجدا، يوجد 3 مساجد تفتتح في محافظة البحيرة، منهم مسجد عزبة شنودة، والعزبة اسمها كده، ويعيش بها مسلمون ومسيحيون وعلاقتهم جيدة للغاية، وكلمة عزبة سقطت من لوحة المسجد فأصبح اسمه مسجد شنودة، وبعد التواصل مع أهل العزبة أصروا على أن يبقى المسجد باسم العزبة للعلاقات الطيبة بينهم".

وتابع أنه بعد ذلك، تم التواصل مع أهل القرية وتغيير اسم المسجد إلى "عباد الرحمن"، وحث على الاستفسار والتحري عند سماع أي خبر حتى لا تتم إثارة الفتن.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح 3 مساجد بتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه أثار جدلا واسعا في مصر، ولم يتوقف الجدل عند تكلفة المساجد ولكن أيضا عن تسمية أحدها بـ"شنودة".

المصدر: RT