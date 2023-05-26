بملايين الجنيهات.. مسجد شنودة يثير ضجة وجدلا واسعا في مصر

أثار افتتاح مصر 3 مساجد بتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه جدلا واسعا في مصر، حيث لم يتوقف الجدل عند تكلفة المساجد ولكن أيضا عن تسمية أحدهما بـ"شنودة".

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وشهدت مراكز أبو المطامير والدلنجات ودمنهور في محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه، حيث تم افتتاح مسجد باغوص الشرقي بقرية النمرية بمركز أبو المطامير على مساحة 160 مترًا بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد بهجت لاظ بقرية قمحة بمركز الدلنجات على مساحة 190 مترًا وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، ومسجد شنودة بقرية نديبة بمركز دمنهور على مساحة 145 مترًا وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.

وتأتي سلسلة افتتاحات المساجد بمراكز ومدن محافظة البحيرة، في إطار حرص الدولة على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

المصدر: القاهرة 24