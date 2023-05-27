اكتشاف أثري مذهل في مصر (صور+ فيديو)  

نجحت وزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار في الكشف عن أكبر ورشة تحنيط في منطقة آثار سقارة.

ويضم الكشف الجديد مجموعة كبيرة من التماثيل القديمة والأدوات التي كان يستخدمها المصري القديم في التحنيط، بالإضافة إلى تماثيل خشبية للمعبود بتاح سُكر وتماثيل حجر جيري ملون من الدولة القديمة ومجموعة من التماثيل البرونزية، وتمثال من الحجر الألباستر به 4 خراطيش ومجموعة من الحيوانات المحنطة منها مومياء للمعبودة باستت وهي على شكل قطة.

المصدر: RT