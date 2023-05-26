مفتي فلسطين يشيد بالدعم الجزائري للقضية الفلسطينية

أشاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، بالدعم الذي تقدمه الجزائر للقضية الفلسطينية، منوها بجهودها في لم الشمل العربي.

وقال الشيخ محمد حسين في تصريحاته عقب إلقائه درسا في صلاة الجمعة بالجزائر العاصمة بحضور وزير المجاهدين الجزائري، العيد ربيقة، أن "الجزائر الشقيقة تعتبر القضية الفلسطينية من أولوياتها".

كما تقدم بالشكر والعرفان للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وللحكومة وللشعب الجزائري نظير دعم هذه القضية العادلة، مؤكدا أن الجزائر هي "عنوان لنهضة الأمة العربية والإسلامية".

وأبرز مفتي القدس والديار الفلسطينية في درس الجمعة أن إحياء الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية هو "واجب للتذكير بالواقع الذي حصل والتذكير بالمواقف والمذابح والتهجير الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، وذاكرة كل عربي حر ومسلم غيور على دينه وأرضه ومقدساته".

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المصدر: وسائل إعلام جزائرية