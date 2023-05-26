أوغلو يعلن عن اجتماع مرتقب يبحث تفاصيل "خارطة الطريق" للتطبيع بين سوريا وتركيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو أن ممثلي تركيا وسوريا وروسيا وإيران سيعقدون اجتماعا في الأيام المقبلة لبحث إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وقال جاووش أوغلو يوم الجمعة على الهواء لقناة "NTV": إن "ممثلي الدول الأربع على مستوى نواب وزراء الخارجية سيلتقون في الأيام المقبلة ويعملون على إعداد خارطة طريق لعملية التطبيع. وقد ناقشنا هذه المسألة خلال الاتصال الهاتفي الأخير مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وبحسبما أوردته وزارة الخارجية التركية، فقد ناقش الوزراء التسوية السورية في محادثة هاتفية في 24 مايو.

وبحث أوغلو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء الماضي في موسكو، مخرجات اجتماع اللجنة الرباعية لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران حول سوريا في موسكو.

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وجرت في موسكو يوم 10 مايو، محادثات بين وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا حول القضية السورية وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وخلالها تم بحث قضايا عودة اللاجئين السوريين الطوعية والآمنة من تركيا إلى وطنهم، وكذلك موضوع تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي. وتم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة خاصة لوضع خارطة طريق للتطبيع تشمل قضية عودة اللاجئين.

المصدر: تاس