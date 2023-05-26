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طهران تهنئ بذكرى تحرير جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

طهران تهنئ بذكرى تحرير جنوب لبنان
AP
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هنأ وزير الخارجية الإيراني، في برقيتين منفصلتين إلى وزير الخارجية اللبناني والأمين العام لحزب الله، الحكومة والشعب والمقاومة بذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي.

وبمناسبة "عيد المقاومة والتحرير"، بعث الوزير عبداللهيان رسالتين منفصلتين إلى عبدالله بوحبيب وحسن نصر الله الأمي، مهنئا.

ووصف "هذا الانتصار الكبير بأنه تحقق نتيجة وحدة وتضامن الجيش والمقاومة والشعب في لبنان، فضلا عن جهود وتضحيات رجال المقاومة والشعب اللبناني البطل".

المصدر: irna

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