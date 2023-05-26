"على مهلك".. رد حسن نصرالله على تهديد نتنياهو بـ "الحرب الكبرى" يثير تفاعلا على "تويتر"

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتهديد الأخير بـ"الحرب الكبرى".

وتصدر "تويتر" مقطع فيديو حيث يقول فيه نصرالله ردا على نتنياهو: "يعني بدي أنبه الإسرائيلي الذي هدد قبل يومين ثلاثة وكل شوي يقول الحرب الكبرى، على مهلك احنا عم نحكي عن الحرب الكبرى.. هذه الحرب الكبرى إذا كنت مخمنها إنها مع الفلسطينيين بس أو مع اللبنانيين بس فأنت مشتبه..لستم أنتم من تهددون بالحرب الكبرى وإنما نحن الذين نهددكم بها"، مردفا: "أي حرب كبرى ستشمل كل الحدود وستضيق مساحاتها وميادينها بمئات آلاف المقاتلين، ولدينا تفوق هائل في البعد البشري".

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أبرز ما جاء في كلمة الأمين السيد حسن نصرالله في ذكرى #عيد_المقاومة_والتحرير



ردًا على تهديدات العدو: الذي يجب أن يخشى الحرب الكبرى هو الاسرائيلي وأقول لرئيس حكومة العدو ورئيس أركانه وقادته عليكم أن تنتبهوا ولا تخطئوا في التقدير.

#من_اليمن_كلنا_مقاومةpic.twitter.com/CPROT1jeOr — آلاء (@ala_ebdallrahi) May 25, 2023

السيد نصرالله رداً على تهديدات نتنياهو: نحن عم نحكي عن الحرب الكبرى، وستضيق ساحاتها بالمقاتلين ..#عيد_المقاومة_والتحريرpic.twitter.com/56UUKqi8q2 — Hasan Khalife (@HKhalifhe) May 25, 2023

رداً على تهديدات نتنياهو: نحن عم نحكي عن الحرب الكبرى، وستضيق ساحاتها بالمقاتلين#السيد_حسن_نصرالله#عيد_المقاومة_والتحرير#تحرير_الجنوبpic.twitter.com/EtJhhkCz48 — abo ali reda~אבו עלי רזא (@abo_ali_reda) May 25, 2023

السيد #نصرالله رداً على تهديدات #نتنياهو: نحن عم نحكي عن الحرب الكبرى، وستضيق ساحاتها بالمقاتلين pic.twitter.com/buFbA2CKBc — khetab alaameen (@fasilalkitab) May 25, 2023

السيد نصرالله رداً على تهديدات نتنياهو: نحن عم نحكي عن الحرب الكبرى، وستضيق ساحاتها بالمقاتلين pic.twitter.com/Xx3eVUeotJ — كل ما لدينا من قوة فمن ايران❤🇮🇷 (@soulaymanioun) May 25, 2023

السيد نصرالله ردا على تهديدات العدو:

عمهلك نحن عم نحكي عن الحرب الكبرى pic.twitter.com/omOwMO1ZqF — Rabih (@RabihT1) May 25, 2023

المصدر: RT