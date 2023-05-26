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"على مهلك".. رد حسن نصرالله على تهديد نتنياهو بـ "الحرب الكبرى" يثير تفاعلا على "تويتر"

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تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتهديد الأخير بـ"الحرب الكبرى".

وتصدر "تويتر" مقطع فيديو حيث يقول فيه نصرالله ردا على نتنياهو: "يعني  بدي أنبه الإسرائيلي الذي هدد قبل يومين ثلاثة وكل شوي يقول الحرب الكبرى، على مهلك احنا عم نحكي عن الحرب الكبرى.. هذه الحرب الكبرى إذا كنت مخمنها إنها مع الفلسطينيين بس أو مع اللبنانيين بس فأنت مشتبه..لستم أنتم من تهددون بالحرب الكبرى وإنما نحن الذين نهددكم بها"، مردفا: "أي حرب كبرى ستشمل كل الحدود وستضيق مساحاتها وميادينها بمئات آلاف المقاتلين، ولدينا تفوق هائل في البعد البشري".

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المصدر: RT

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