مصر.. تفاصيل جنوح سفينة في قناة السويس

كشف رئيس هيئة قناة السويس بمصر الفريق أسامة ربيع، تفاصيل جنوح سفينة بضائع بالمجرى الملاحي، موضحا أن الحادثة وقعت عند الساعة 4 إلا عشرة دقائق فجرا، حيث تعرضت لعطل مفاجئ أدى لجنوحها.

وخلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، أوضح الفريق أسامة ربيع أن إحدى القاطرات عملت على تثبيت وضع السفينة حتى لا يزيد الوضع سوءا، فضلا عن توجيه أقرب القاطرات إلى السفينة الجانحة، حيث تحركت 3 قاطرات من السويس للسفينة الجانحة.

وأشار ربيع إلى أنه تم حل الأزمة خلال ساعة و16 دقيقة وهو وقت قياسي، وتحركت السفينة الجانحة وأبحرت بشكل طبيعي، وأن فرق الإنقاذ بالمجرى الملاحي لديها خبرة في التعامل مع الأزمات، لافتا إلى نجاح عملية تعويم سفينة الشحن "شين هاي تونغ" التي جنحت بالقناة في الكيلومتر 159 شرقي القناة.

وبين الفريق ربيع أن حركة الملاحة ستعود لطبيعتها في القناة بدءا من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وتمت عملية التعويم من خلال أربع قاطرات تتبع الهيئة.

وكانت وكالة الشحن "لِيث أيجينسيز" قد أعلنت أن سفينة الشحن التي تحمل اسم "شين هاي تونغ 23" جنحت في قناة السويس صباح الخميس، وكانت تعيق خلفها "أربع سفن" على الأقل.

المصدر: "القاهرة 24"