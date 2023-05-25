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وكالة: جنوح سفينة في قناة السويس

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وكالة: جنوح سفينة في قناة السويس
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قالت وكالة الشحن (ليث إيجينسيز)، صباح اليوم الخميس إن سفينة "شين هاي تونغ 23" جنحت في قناة السويس في مصر "تاركة وراءها" أربع سفن على الأقل، وأن زوارق القطر تحاول تعويمها.

وأضافت الوكالة في تغريدة على تويتر: "جنحت شين هاي تونغ 23 في قناة السويس عند الكيلومتر 159/الساعة 0400"، مضيفة أنها "تركت وراءها أربع سفن من القافلة المبكرة بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس فى حوالى الساعة 06:00".

ولم يصدر تعليق على الفور من سلطات القناة.

وأظهرت بيانات مارين ترافيك لتتبع سفينة ورفينيتيف أن السفينة، التي ترفع علم هونج كونج، غير قادرة على الحركة بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة، بحسب أ ف ب.

المصدر: أ ف ب

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