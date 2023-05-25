وكالة: جنوح سفينة في قناة السويس

قالت وكالة الشحن (ليث إيجينسيز)، صباح اليوم الخميس إن سفينة "شين هاي تونغ 23" جنحت في قناة السويس في مصر "تاركة وراءها" أربع سفن على الأقل، وأن زوارق القطر تحاول تعويمها.

وأضافت الوكالة في تغريدة على تويتر: "جنحت شين هاي تونغ 23 في قناة السويس عند الكيلومتر 159/الساعة 0400"، مضيفة أنها "تركت وراءها أربع سفن من القافلة المبكرة بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس فى حوالى الساعة 06:00".

M/V XIN HAI TONG 23 has grounded in the Suez Canal at KM 159/0400 hrs - leaving behind 4 vessels from the early convoy in addition to the ordinary group which was planned to enter Suez Canal at about 0600 hrs.



Suez Canal tugs are currently trying to re-float the vessel. — Leth (@AgenciesLeth) May 25, 2023

ولم يصدر تعليق على الفور من سلطات القناة.

وأظهرت بيانات مارين ترافيك لتتبع سفينة ورفينيتيف أن السفينة، التي ترفع علم هونج كونج، غير قادرة على الحركة بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة، بحسب أ ف ب.

المصدر: أ ف ب