"الموضوع مش سر".. السيسي يوجه رسالة لرجال الأعمال المصريين والأجانب

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المشروعات التي يتم افتتاحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب وأيضا للطرح بالبورصة، مؤكدا أنه يتم تنفيذ استثمارات لزيادة الناتج المحلي.

إقرأ المزيد

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته منذ قليل، في افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في العين السخنة: المشروعات التي نفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب ومتاحة للطرحة في البورصة؛ لنعطي فرصة لمواطنينا حتى يجدوا فرصة للاستثمار في مجالات أخرى عائدها مضمون والاستفادة بالأموال بشكل مختلف.

وتوجه رئيس الجمهورية بحديثة إلى المستثمرين، قائلا: إحنا معاكم.. معاكم بإنكم تيجوا تشتغلوا.. تشتغلوا معانا ولا لوحدكم؟ اللي انتم عايزينه، عايزين لوحدكم هنسهل معاكم الأمور، عايزين تبقوا موجودين معانا ماشي، وقولتها بافتتاح مشروع الرمال السوداء، كل ما نعمله متاح لكم، فالمشاريع استثمارية تجيب عوائد مستقرة سواء للسوق المصري أو السوق الخارجي وبالعملة الحرة.

وأضاف السيسي، أن مجمع إنتاج الكوارتز يمثل فرصة استثمارية يجب استغلالها، ويجب الاستفادة من المواد الخام المتوافرة في قطاع التعدين كما أننا نحتاج إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين، مؤكدًا حرص الدولة على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات في قطاع البترول.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الذي يعرض في جميع المشروعات من تكاليف إنتاج ليس سرا على أحد، مردفا: إحنا بنقول للناس إن مكاسب المشروعات مش سر، ودي فرصة جيدة للاستثمار في مصانع إنتاج الكوارتز.. مصانع إنتاج الكوارتز تحتاج ترويجا ولقاء مع العاملين بالتعدين من رجال القطاع الخاص، حتى يكون هناك تعاون مع القطاع، والناس بتقول إننا لازم نعطي فرصة للقطاع الخاص إنهم يشاركوا في مصنع زي مصنع إنتاج الكوارتز.

المصدر: وسائل إعلام مصرية