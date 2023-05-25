السيسي يفتتح مصنعا لثروة نادرة تمتلكها مصر

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز في مدينة مرسى علم، من خلال تقنية البث المباشر.

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وقال المهندس حسام محمد أنور، مدير المصنع، إن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 140 ألف طن سنويا، ويتكون من وحدة تغذية رئيسية ملحقا بها وحدة تكسير رئيسية، ووحدتي تكسير فرعيتين، للوصول بالمنتج إلى حجم 5 سنتيمترات.

وتمتلك مصر أجود وأنقى أنواع الكوارتز على مستوى العالم في مدينة مرسى علم، ولديها مصنع للتكسير والطحن، ومصنع آخر لإنتاج الكوارتز، كما تعتبر مصر الثانية على مستوى الشرق الأوسط لإنتاج الكوارتز.

ويعتبر الكوارتز من الخامات المهمة جدا وتتميز بالعديد من الصفات، حيث مضاد للبكتريا والفيروسات والأشعة تحت الحمراء والبنفسجية ودرجات الحرارة العالية وجميع أنواع الأحماض، كما أنه أكثر صلابة من ألواح الجرانيت بأنواعه، لذلك تستخدمه المستشفيات وغرف الرعاية المركزة.

ويتميز الكوارتز المصري بدرجة نقاء تفوق الـ99%، لذلك يدخل في العديد من الصناعات العالمية منها الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، وكذا الخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية.

المصدر: RT