"عروق في قلب الجبال تحمل ثروة كبرى".. مصر تستعد لافتتاح مشروع قومي ضخم وغير مسبوق

تستعد مصر لافتتاح مشروع قومي ضخم يحمل ثروة كبيرة للبلاد، حيث تخطط الحكومة لافتتاح مجمع لإنتاج ألواح الكوارتز.

تمتلك مصر أجود وأنقى أنواع الكوارتز على مستوى العالم في مدينة مرسى علم، ولديها مصنع للتكسير والطحن، ومصنع آخر لإنتاج الكوارتز، كما تعتبر مصر الثانية على مستوى الشرق الأوسط لإنتاج الكوارتز.

ويعتبر الكوارتز من الخامات المهمة جدا وتتميز بالعديد من الصفات، حيث مضاد للبكتريا والفيروسات والأشعة تحت الحمراء والبنفسجية ودرجات الحرارة العالية وجميع أنواع الأحماض، كما أنه أكثر صلابة من ألواح الجرانيت بأنواعه، لذلك تستخدمه المستشفيات وغرف الرعاية المركزة.

ويتميز الكوارتز المصري بدرجة نقاء تفوق الـ99%، لذلك يدخل في العديد من الصناعات العالمية منها الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، وكذا الخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية.

عروق في قلب الجبال

ويتواجد الكوارتز بشكل كبير في الجبال، حيث يتميز بلونه الوردي، حيث يعد معدن الكوارتز من أشهر المعادن التي تؤدي إلى تكون العديد من الأوردة المحملة بالذهب، لكن الذهب هنا في معدن الكوارتز يأخذ اللون البني وليس اللون الأصفر المعروف بالذهب.

ويحمل الكوارتز ألوانا مختلفة بسبب الشوائب: الأرجواني (الجمشت)، الأبيض (الكوارتز حليبي)، أسود (الكوارتز الدخان)، الوردي (الكوارتز روز) والأصفر أو البرتقالي (السترين).

يشير الكوارتز إلى مركب كيميائي معين (ثاني أكسيد السيليكون ، أو السيليكا ، SiO2 المستخدم في صناعات مختلفة مثل: تستخدم في سبائك تحمل درجة حرارة عالية وضغط فائق والعديد من الصناعات. تصنيع زجاج عالي الجودة. - ترجمة الخلايا الشمسية للحصول على الطاقات الحرارية والكهربائية. ، المستخدمة في بعض الأدوات البديلة للبلاستيك. - في صناعة بعض المواد الطبية. الاستخدام الأحدث في مجال تكنولوجيا النانو".

المصدر: RT