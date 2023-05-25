بعد زيارته إلى مصر.. سلطان عمان يحدد وجهته التالية

يجري سلطان عمان، هيثم بن طارق، الأحد المقبل زيارة إلى إيران، بعد أيام على زيارته مصر والتقائه بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

وقال بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني: "تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، وتوطيدا للعلاقات المثمرة وحسن الجوار بينهما وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيقوم عاهل البلاد بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمدة يومين ابتداء من يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري لعام 2023".

وأضاف الديوان في بيانه: "تأتي زيارة جلالته إلى الجمهورية في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضرا ومستقبلا".

المصدر: وكالة الأنباء العمانية