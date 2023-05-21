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السيسي وهيثم بن طارق يتبادلان أرفع الأوسمة في مصر وعمان (صور)

أخبار العالم العربي

السيسي وهيثم بن طارق يتبادلان أرفع الأوسمة في مصر وعمان (صور)
سلطان عُمان يمنح السيسي "وسام عُمان الأول".. والرئيس يقلّده "قلادة النيل"
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قلّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سلطان عمان هيثم بن طارق "قلادة النيل"، فيما قلد بن طارق السيسي "وسام عمان الأول" تأكيدا من الجانبين على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وجاء هذا التكريم، اليوم الأحد، حيث تعتبر "قلادة النيل"، أرفع الأوسمة المصرية.

السيسي وهيثم بن طارق يتبادلان أرفع الأوسمة في مصر وعمان (صور)سلطان عُمان يمنح السيسي "وسام عُمان الأول".. والرئيس يقلّده "قلادة النيل"

وعلى الجانب الآخر، قام السلطان هيثم بن طارق بمنح السيسي "وسام عُمان الأول" تقديرا منه واعتزازا بالروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

السيسي وهيثم بن طارق يتبادلان أرفع الأوسمة في مصر وعمان (صور)سلطان عُمان يمنح السيسي "وسام عُمان الأول".. والرئيس يقلّده "قلادة النيل"

وجاء ذلك خلال قيام السلطان العماني بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، وكان في استقباله الرئيس السيسي فور وصوله إلى مطار القاهرة، وأقيمت مراسم استقبال رسمية له في قصر الاتحادية.

المصدر: صدى البلد

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