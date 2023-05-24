تونس.. إطلاق سراح مدير عام إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار

أفادت مراسلة RT في تونس بأن الدائرة الاستئنافية بالقطب القضائي المالي قررت إطلاق سراح مدير عام إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار، بضمان مالي قيمته مليون دينار ومنعه من السفر.

وفي 13 فبراير 2023 داهمت فرقة أمنية منزل نور الدين بوطار وقامت بتفتيشه قبل سماعه في مقرّ فرقة القرجاني في العاصمة لتقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه لاحقا على ذمة التحقيق في شبهات تبييض أموال والإثراء غير المشروع والتآمر على أمن الدولة.

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وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي جملة من التساخير للتثبّت في مدى سلامة المعاملات المالية لنور الدين بوطار وإذاعة موزاييك.

وقدم الدفاع كل المؤيدات والوثائق لإنارة العدالة بسلامة كل معاملات نور الدين بوطار المالية وسلامة معاملات الإذاعة، وعدم تلقيه أو مؤسسته أيّة تحويلات مالية من الخارج أو تحويلات مثيرة للشبهات، والتي أكدتها الردود الواردة على قاضي التحقيق من مختلف المؤسسسات التي تمّت مراسلتها.

وكانت هيئة الدفاع عن الصحفي نور الدين بوطار قد أكدت عدم وجود أي مبرر لتواصل إيقاف منوّبها نظرا لغياب أي دليل يدينه.

وقالت الهيئة إنها ستلجأ إلى الاستئناف مشددة على خلوّ ملفه من أي حجة تدينه.

المصدر: RT + "موزاييك"