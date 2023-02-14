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تونس.. إيقاف مدير عام إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار (فيديو)

أخبار العالم العربي

تونس.. إيقاف مدير عام إذاعة
AP
تونس
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أوقفت قوات الأمن في تونس، مساء يوم الاثنين، مدير عام إذاعة "موزاييك" الخاصة نور الدين بوطار، دون الإفصاح لعائلته عن سبب الإيقاف.

وقالت دليلة مصدق، محامية نور الدين بوطار، في تصريح لـ"موزاييك" إنه تم اقتحام منزل مدير إذاعة "موزاييك" في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء.

وأوضحت أن الفرقة الأمنية أظهرت إذن تفتيش قامت على إثره بتفتيش المنزل دون الحصول أو إيجاد أي شيء يذكر، وفق قولها.

وأضافت أن التفتيش لم يثمر أي شيء، لكن ذلك لم يمنع الفرقة الأمنية المتكونة من 20 فردا على الأقل من إيقافه.

كما بينت أنه تم إيقاف بوطار واقتياده للحجز من دون توجيه أي تهمة تذكر له.

المصدر: إذاعة "موزاييك" التونسية

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