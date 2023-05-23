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السعودية.. إصابة 3 أشخاص بحادث اشتعال لحظي في مطعم بالرياض

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السعودية.. إصابة 3 أشخاص بحادث اشتعال لحظي في مطعم بالرياض
RT @SaudiDCD
السعودية.. إصابة 3 أشخاص جراء حادث اشتعال لحظي في مطعم بالرياض
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، مساء الثلاثاء، عن وقوع حادث اشتعال لحظي بأحد المطاعم في الرياض، أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وذكرت المديرية أن مدني ‎الرياض باشر حادث اشتعال لحظي في مطعم، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتعمل الجهات المعنية على تحديد سبب الحادث وملابساته مشيرة إلى أنه من المهم التحقق من الإجراءات الأمنية والسلامة التي تم اتباعها في المطاعم والتأكد من امتثالها للمعايير اللازمة.

وسيتم تقييم الأضرار الناجمة عن الحادث وتحديد الإجراءات المناسبة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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