السعودية تعلن إعدام مواطن تخابر مع دولة معادية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، تخابر مع دولة معادية والتحق بمعسكراتها وتدرب على الأسـلحة والقنابل.

وقالت الوكالة، نقلا عن بيان لوزارة الداخلية الثلاثاء، إن "أحمد بن علي بن معتوق سعودي الجنسية، أقدم على التخابر مع دولة معادية والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل".

وأوضحت أنه عاد إلى البلاد "لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة".

هذا وأعدمت السلطات السعودية اليومين الماضيين 4 مواطنين أدينوا بجرائم إرهاب، ليصل عدد الإعدامات في المنطقة الشرقية إلى 7 منذ مطلع الشهر.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات منفصلة أنه تم إعدام 7 سعوديين خلال الشهر الجاري على خلفية قضايا تجسس وتأسيس خلايا إرهابية ومهاجمة رجال الشرطة والتدريب على الأسلحة والقنابل.

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ أقدم على التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة وتستره على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر… pic.twitter.com/CvUj1jnwx5 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 23, 2023

والاثنين، قالت الداخلية إنه تم إعدام 3 أشخاص أدينوا "بالالتحاق بمعسكر خارج المملكة خدمة لأحد التنظيمات الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، وتدربهم على الأسلحة والقنابل في معسكراته".

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ أقدم على التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة وتستره على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر… pic.twitter.com/CvUj1jnwx5 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 23, 2023

وذكرت الداخلية السعودية أن الإعدامات الأربعة نفذت في المنطقة الشرقية.

والأسبوع الماضي، أعدمت السلطات سعوديا في القصيم في المنطقة الشرقية أيضا، حيث قالت الوزارة إنه أدين بـ"تأسيس خلية إرهابية تسعى لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة والاعتداء على رجال الأمن، وتواصله مع تنظيمات إرهابية في مناطق الصراع لتقديم الدعم لخليته"، دون أن تسمي هذه التنظيمات.

ومطلع الشهر الجاري أعلنت السلطات في بيانين منفصلين إعدام شخصين أدينا بمهاجمة مقار ومركبات ورجال الشرطة، كلاهما في المنطقة الشرقية.

وأعدمت السلطات السعودية 36 شخصا منذ بداية العام، مقابل 147 شخصا العام الماضي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

المصدر: "واس" + أ ف ب