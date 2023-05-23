الأردن.. إنقاذ 26 سائحا فرنسيا من الغرق في العقبة

أنقذت قوات بحرية وزوارق الملكية الأردنية مساء الاثنين، 26 سائحا من الجنسية الفرنسية تعرضوا للغرق بعدما فقد الكابتن السيطرة على قارب سياحي كانوا على متنه في العقبة جنوب البلاد.

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وفي التفاصيل، فقد "تلقى مركز العمليات البحري بلاغا عن فقدان قائد مركب سياحي السيطرة على قاربه، فتم تحريك طاقم بحري مكون من زورق السلامة العامة وزورق الإسعاف وزورق رد الفعل السريع، وتم إجراء الإسعافات الأولية للسائحين الفرنسيين وحالتهم الصحية جيدة".

وتم قطر القارب داخل أحد المنتجعات السياحية للحيلولة دون وقوع إصابات بشرية.

وتعد مدينة العقبة المطلة على البحر الأحمر، المدينة الشاطئية الوحيدة في أقصى جنوب الأردن، وهي مدينة سياحية يقصدها آلاف السياح من مختلف دول العالم كل عام.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، تقوم عادة بعمليات إنقاذ بشكل مستمر من خلال قوارب الإسعاف والطوارئ لتقديم المساعدة والتعامل مع أي موقف يحصل مع السياح في هذه المنطقة.

المصدر: عمون