"نفرح بالحسين".. نجوم الغناء العربي يشاركون الشعب الأردني احتفالاته بزفاف ولي العهد

تشارك مجموعة من نجوم الغناء الأردني والعربي الشعب الأردني أفراحه بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف.

وسيشارك الفنانون في حفل جماهيري كبير يحتضنه ستاد عمان الدولي، يقام تحت عنوان: "شاركونا نفرح بالحسين".

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ويغني الفنانون تامر حسني، وراغب علامة، وأحمد سعد، وديانا كرزون، وزين عوض، في الحفل الجماهيري الكبير الذي سيقام عند الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين 29 مايو الحالي، في ستاد عمان الدولي في مدينة الحسين للشباب بعمان.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، عبد الرزاق عربيات، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحفل الجماهيري الذي يقام تحت شعار "نفرح بالحسين" هو إهداء من نجوم الغناء الأردنيين والعرب للجمهور الأردني، وسيشاركون في الحفل مجانا.

وأفاد بأن دور هيئة تنشيط السياحة هو ترويجي وتسويقي وتنظيمي، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكشف عربيات أن الهيئة خصصت باصات نقل مجانية، ستنطلق من نقاط عدة، في العاصمة عمان، وصولا إلى موقع الاحتفال في المدينة الرياضية، لنقل جموع المواطنين الراغبين بحضور الحفل ذهابا وعودة.

ولفت عربيات إلى أن تذاكر الحفل نفدت بالكامل بعد ساعات قليلة من طرحها عبر الموقع الإلكتروني المخصص لحجز التذاكر، في دلالة على رغبة المواطنين بالمشاركة بالحفل، وهو مؤشر على فرحة الشعب الأردني بالمناسبة السعيدة.

بدوره، قال نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد يوسف العبادي، إن نقابة الفنانين ستسخر جميع الإمكانيات لإنجاح الحفل الجماهيري المنتظر، إضافة إلى جميع الحفلات الفنية التي ستقام بهذه المناسبة في جميع المحافظات.

وأضاف العبادي: "نرحب بكل الفنانين العرب الذين سيشاركوننا الاحتفال بزفاف سمو ولي العهد، فكل الشعب الأردني يعبر عن فرحه وسعادته بهذا الزفاف الذي نعتبره عرسا وطنيا عربيا كبيرا".

المصدر: بترا