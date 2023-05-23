وزيرا داخلية روسيا والسعودية يبحثان التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف مع نظيره السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الثلاثاء في الرياض، التعاون الأمني بين البلدين.

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وأفادت وكالة الأانباء السعودية الرسمية "واس"، بأن "الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عقد اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير الداخلية بجمهورية روسيا الاتحادية الفريق أول فلاديمير كولوكولتسيف، وذلك بديوان وزارة الداخلية في الرياض".

وأضافت "واس" أنه جرى خلال الجلسة "بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".





المصدر: واس