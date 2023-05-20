تقرير بريطاني يرجّح ارتفاع نسبة الأثرياء في السعودية

رجّحت شركة "نايت فرانك" للعقارات ارتفاع عدد الأثرياء في السعودية بنسبة 10.4% العام المقبل، لتتصدر المملكة دول الشرق الأوسط في معدل زيادة عدد الأثرياء.

وبحسب تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" المتخصصة بإدارة العقارات والثروات والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، فقد احتلت منطقة الشرق الأوسط المرتبة الأولى على مستوى العالم في نمو عدد الأثرياء فيها، حيث ارتفعت أعدادهم بنسبة 16.9% خلال العام الماضي 2022، وبلغ صافي أصولهم أكثر من 30 مليون دولار.

وقال التقرير إن السعودية ستحقق نموا سنويا في صناعة الأثرياء نسبته 10.4%.

وبحسب التقرير، فإن الهند تسجل أيضا صعودا صاروخيا في أعداد الأثرياء لديها، حيث توقع التقرير أن ينمو عدد الأثرياء الهنود بنسبة 58.4% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتوقع التقرير أن يصل عدد الأثرياء في الهند إلى 19 ألفا و119 فردا في عام 2027، مقارنة مع 12 ألفا و69 شخصا في عام 2022.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المليارديرات في الهند إلى 195 شخصا في عام 2027، مقارنة مع 161 فردا في عام 2022.

كما سيرتفع عدد السكان الهنود من أصحاب الثروات العالية، بقيمة أصول تبلغ مليون دولار وأكثر، أي المليونيرات، ليصل عددهم إلى 1.65 مليون شخص في غضون خمسة سنوات، مقارنة مع 797 ألفا و714 مليونيرا في الهند تم تسجيلهم العام الماضي، وهو ما يعني أن عدد المليونيرات في الهند سيرتفع بنسبة 107% خلال خمس سنوات فقط.

المصدر: "نايت فرانك" + وسائل إعلام سعودية