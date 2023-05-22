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وزير الدفاع السعودي يغرد برسالة تشجيعية لرائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي

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وزير الدفاع السعودي يغرد برسالة تشجيعية لرائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي
AFP
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان
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بعث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، برسالة تشجيعية لرائدي الفضاء علي القرني، وريانة برناوي، عقب وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال وزير الدفاع في تغريدة على "تويتر": "بدعم قيادتها وهمة أبنائها، السعودية نحو الفضاء في مهمة تاريخية لخدمة البشرية، تحمل آفاقا واعدة لاستكشاف الفضاء، وتشجيع البحوث العلمية".

وتمنى كل التوفيق لممثلَي الوطن ريانة وعلي وبقية زملائهم، مؤكدا أن "المستحيل لم ولن يكون يوما سعوديا".

ووصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، وعلي القرني، ورائدان أمريكيان اليوم الاثنين إلى محطة الفضاء الدولية، بعد نجاح التحام مركبتهم "دراغون 2" بالمحطة.

وانطلقت رحلة طاقم مهمة (AX-2) منتصف ليل الأحد الاثنين، واستغرقت رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية حوالي 18 ساعة.

وتحمل المركبة على متنها 4 رواد فضاء هم السعوديان ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية، وعلي القرني، والأمريكيان بيغي ويتسون، وجون شوفنر، في مهمة تستمر 10 أيام.

المصدر: RT

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