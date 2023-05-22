مصر.. وقوع أخطر مهرب متوار من 4 إعدامات في قبضة الشرطة

تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على أخطر مهرب للمخدرات أثناء محاولته تهريب أكثر من 25 أسطوانة بودرة إلى منطقة المرج.

وكانت معلومات وردت لمباحث المرج تفيد قيام تاجر مواد مخدرة شهير بـ"أبو عمار" بجلب وحيازة مواد مخدرة من أحد المناطق الجبلية المتاخمة للقاهرة لتوزيعها فجرا على عملائه في مناطق المرج وشرق القاهرة.

على الفور تم إعداد أكمنة أمنية لضبطه، ونجحت القوات في القبض على المتهم فجر أمس الأول، واثنين آخرين أثناء استقلالهم سيارة جيب شيروكي حديثة، بحوزتهم 25 أسطوانة بودرة وبندقية آلية ومبلغ 170 ألف جنيه.

وبيّنت التحريات والمعلومات أن تاجر المواد المخدرة يدعى أبو عمار هارب من 4 أحكام بالإعدام في قضايا قتل وتجارة مواد مخدرة و4 أحكام غيابي بالمؤبد في قضايا مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المتهمين وإحالتهم على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

المصدر: القاهرة 24