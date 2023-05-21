أميرة قطرية تحدد الشخص الجالس على مقعد بلادها أثناء كلمة الأسد في قمة جدة (صورة+فيديو))

يواصل الناشطون عبر مواقع التواصل، الجدل حول مشاركة أمير دولة قطر في القمة العربية الـ32 التي عقدت في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية في يوم الجمعة.

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وقد حظيت مغادرة الأمير تميم بعد وصوله بفترة قصيرة إلى القمة، بمساحة واسعة من الأخذ والرد، إذ جادل المغردون فيما إذا استمع الأمير لكلمة الرئيس السوري بشار الأسد أم لا.

وفي هذا السياق، انتشرت صورة أظهرت رجلا جالسا بمقعد قطر في القمة، ظن البعض أنه الأمير تميم، لكن التوضيح جاء من الشيخة مريم آل ثاني التي أكدت أن الأمير غادر وأكمل الجلسة نيابة عن قطر سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

كذب #الذباب_الإلكتروني بالأمس بأن سمو الأمير #تميم_بن_حمد_آل_ثاني أكمل الجلسة عندما ألقى بشار الأسد كلمته، ولم يغادر، وهذا تضليل للرأي العام، حيث غادر سموه وأكمل الجلسة سعادة سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، صاحب المقولة الشهيرة في اجتماع الجامعة العربية 2017… pic.twitter.com/ACw4RhYBev — 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) May 20, 2023

هل يظهر أمير قطر في الصورة التي تدعي وجوده أثناء كلمة الأسد؟

أما عن الصورة التي أشارت إليها التغريدات على أنها لحضور أمير قطر في الجلسة وقت كلمة الأسد، فهي ليست للشيخ تميم بن حمد، بل تُظهر سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، والوفد الذي شارك ممثلًا عن الدولة… pic.twitter.com/tAMAa8IDq3 — حـكــيــــم (@hakimjustice_) May 20, 2023

وكان مسؤول عربي لرويترز أن الأمير تميم غادر القمة قبل بدء كلمة الأسد، مشيرا إلى أن أمير قطر لم يعقد أي اجتماعات ثنائية أو يلق كلمة في قمة جامعة الدول العربية وأن حضوره كان "زيارة مودة".

المصدر: RT