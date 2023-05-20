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البحرين تستأنف التمثيل الدبلوماسي مع لبنان على مستوى السفراء وميقاتي يرحب

أخبار العالم العربي

البحرين تستأنف التمثيل الدبلوماسي مع لبنان على مستوى السفراء وميقاتي يرحب
AFP
لبنان
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أعلنت مملكة البحرين يوم السبت، استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن زارة الخارجية: "تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة، فقد قررت مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة".

وأوضحت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل".

وأضافت أنها تتوافق مع مبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

ورحب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بقرار البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان.

وقال في بيان "إننا نثمن هذا القرار ونرحب به في سياق علاقات الاخوة بين البلدين".

وأضاف: "أكرر ما قلته في قمة جدة من شكر لبنان للدول الشقيقة وخاصة أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، على إتاحة فرص عمل للبنانيين على أراضيها، وضمن مؤسساتها الخاصة والعامة"، متمنيا عودة سريعة لجميع الأخوة العرب الى لبنان.

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وجاء الإعلان بعد يوم من اختتام قمة الجامعة العربية في مدينة جدة السعودية، والتي اعتمدت "إعلان جدة" الذي نص على جملة مقررات من ضمنها التضامن مع لبنان وحث كافة الجهات اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من ازمته.

جدير بالذكر أن قرار البحرين يأتي بعد نحو عامين من سحب سفيرها لدى بيروت، على خلفية تصريحات صدرت عن جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني آنذاك.

وأثارت تصريحات جورج قرداحي ردود فعل محلية وعربية، وأجمعت دول الخليج العربية على إدانة تصريح وزير الإعلام اللبناني، الذي اعتبر فيها أن "السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني، وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس".

المصدر: وكالات + وسائل إعلام

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