"الهيئة السعودية للفضاء" تعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق أول سعوديين إلى الفضاء (صور)

أعلنت "الهيئة السعودية للفضاء" اكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي، وعلي القرني إلى الفضاء يوم غد الأحد.

وغردت الهيئة السعودية على "تويتر": "اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين، ضمن طاقم المهمة العلمية، قبل التوجه إلى الفضاء غدا الأحد".

اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين @Astro_Rayyanah

و @AstroAli11 ضمن طاقم المهمة العلمية قبل التوجه إلى الفضاء غدا الأحد.



السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/8JmryI6Rcz — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 20, 2023

وأضافت: "هذه التجارب ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان، من خلال التوسع في الأبحاث الصحية، إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفذ عدد منها لأول مرة في العالم، على متن المحطة".

تجدر الإشارة إلى أن ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وعلي القرني يعد أيضا أول رائد فضاء سعودي، وسينطلقان إلى محطة الفضاء الدولية، في رحلة علمية تمثل حدثا تاريخيا للسعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء، في وقت سابق، إن "هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في 22 سبتمبر 2022، وتتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى".

المصدر: RT