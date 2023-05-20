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"جرّصتونا".. "علكة" وزير خارجية لبنان تثير سخط اللبنانيين!

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Globallookpress
ميقاتي وبو حبيب خلال القمة العربية
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أثار مقطع فيديو لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، يمضغ العلكة خلال إلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كلمة لبنان أمام القمة العربية، سخط اللبنانيين.

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وقال بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الوزير بو حبيب "جرصنا"، فيما قال آخرون إنه كان يمضغ العلكة كي لا يغفو. 

وبينما تناقل الناشطون الفيديو وعلقوا ساخرين، "انفجر" الإعلامي اللبناني طوني خليفة خلال برنامج عبر التلفزيون، موجها انتقادات لاذعة إلى ميقاتي وبوحبيب.

وشارك ميقاتي على رأس وفد ممثلا لبنان في القمة العربية الـ32 التي عقدت في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وحضرها كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

المصدر: RT

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وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة