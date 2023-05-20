"جرّصتونا".. "علكة" وزير خارجية لبنان تثير سخط اللبنانيين!

أثار مقطع فيديو لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، يمضغ العلكة خلال إلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كلمة لبنان أمام القمة العربية، سخط اللبنانيين.

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وقال بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الوزير بو حبيب "جرصنا"، فيما قال آخرون إنه كان يمضغ العلكة كي لا يغفو.

وزير خارجية البيانات والعلكة "bubble gum"

عبدالله بوحبيب جرصنا في #قمة_جدة 😔 pic.twitter.com/UsAD7MdDQu — jamal cheaib (@JamalCheaib) May 19, 2023

معطر كان عم يعللك حتى

ما يغفى — Sas (@7sJkeaIhQw6IkRg) May 19, 2023

موقف محرج لوزير الخارجية عبدالله بوحبيب امام عدسات الكاميرا "يمضع علكة"

منيح ما فقّا بزر 🥹 pic.twitter.com/CoM2yqAQj3 — sibelle hobeika🇱🇧 (@Bellahobeika) May 19, 2023

والاضرب الطريقة اللي شالها من تمو معقول ما معو ورقة كلينكس مثلا🤣 — Peguy Harfouche (@HarfoucheP71193) May 20, 2023

وبينما تناقل الناشطون الفيديو وعلقوا ساخرين، "انفجر" الإعلامي اللبناني طوني خليفة خلال برنامج عبر التلفزيون، موجها انتقادات لاذعة إلى ميقاتي وبوحبيب.

وشارك ميقاتي على رأس وفد ممثلا لبنان في القمة العربية الـ32 التي عقدت في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وحضرها كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

المصدر: RT