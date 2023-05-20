"جرّصتونا".. "علكة" وزير خارجية لبنان تثير سخط اللبنانيين!
أثار مقطع فيديو لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، يمضغ العلكة خلال إلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كلمة لبنان أمام القمة العربية، سخط اللبنانيين.
وقال بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الوزير بو حبيب "جرصنا"، فيما قال آخرون إنه كان يمضغ العلكة كي لا يغفو.
وزير خارجية البيانات والعلكة "bubble gum"— jamal cheaib (@JamalCheaib) May 19, 2023
عبدالله بوحبيب جرصنا في #قمة_جدة 😔 pic.twitter.com/UsAD7MdDQu
معطر كان عم يعللك حتى— Sas (@7sJkeaIhQw6IkRg) May 19, 2023
ما يغفى
موقف محرج لوزير الخارجية عبدالله بوحبيب امام عدسات الكاميرا "يمضع علكة"— sibelle hobeika🇱🇧 (@Bellahobeika) May 19, 2023
منيح ما فقّا بزر 🥹 pic.twitter.com/CoM2yqAQj3
والاضرب الطريقة اللي شالها من تمو معقول ما معو ورقة كلينكس مثلا🤣— Peguy Harfouche (@HarfoucheP71193) May 20, 2023
وبينما تناقل الناشطون الفيديو وعلقوا ساخرين، "انفجر" الإعلامي اللبناني طوني خليفة خلال برنامج عبر التلفزيون، موجها انتقادات لاذعة إلى ميقاتي وبوحبيب.
May 20, 2023
وشارك ميقاتي على رأس وفد ممثلا لبنان في القمة العربية الـ32 التي عقدت في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وحضرها كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
المصدر: RT