محلل سياسي: حضور زيلينسكي قمة جدة فاصل ترفيهي ولم يخطف الأضواء من الأسد

اعتبر المحلل السياسي اللبناني فيصل عبد الساتر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جاء كفاصل ترفيهي بالقمة العربية إرضاء للغرب وأمريكا، لكنه لم يخطف الأضواء من الرئيس السوري.

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وقال مدير مركز "دال" للإعلام إن "كلمة زيلينسكي جاءت كفاصل ترفيهي إرضاء للغرب وإرضاء للولايات المتحدة، لكن زيلينسكي لم يتمكن من خطف أضواء القمة من الرئيس السوري بشار الأسد، الذي رسم في 5 دقائق معالم خطة رؤيوية ليس لها علاقة بالحاضر فقط، بل بالمستقبل أيضا عندما قال إن علينا الاستفادة من الفرصة التاريخية لإعادة التموضع في هذا العالم الذي يتغير والذي لم يعد بلا شك أحاديا على مستوى الولايات المتحدة حيث بدأت الصين وروسيا تتعملاقان وتحضران بقوة في المشهد الدولي".

وشارك زيلينسكي في القمة العربية التي عقدت أمس في مدينة جدة السعودية، حيث ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية.

المصدر: RT