"أنصار الله" اليمنية تنتقد بيان قمة جدة العربية

اعتبر القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، محمد علي الحوثي، أن بيان القمة العربية "لا يفي بالواقع ولا يسمي الأشياء بمسمياتها".

وأشار محمد علي الحوثي في تغريدة له على "تويتر"، إلى أن البيان "لا يؤكد على قيادة الأمة العربية، لافتا إلى أنّه لو كان هناك عمل واقعي لخرج اجتماع القمة باتفاق مذيّل يعمل من تاريخ نشره يتضمن العديد من النقاط.

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وعدّد القيادي في جماعة "أنصار الله" في تغريدته ما يرى أنه كان من الضروري تضمينه في "إعلان جدّة"، أولها "إيقاف جميع الموازنات الداعمة للمليشيات من الدول الأعضاء في الجامعة العربية"، بالإضافة إلى أن "يحول جميع الدعم إلى الفصائل الفلسطينية المجاهدة"، فضلا عن "ايقاف جميع التعاملات مع أي دولة عضو لم تنفذ القرار وتجمّد أرصدتها وجميع أنشطتها التجارية والاقتصادية و....".

واختتم قائلا: "وهذا هو القرار العربي الذي لا يختلف عليه عربي من النهر إلى البحر".

تجدر الإشارة إلى أن البيان الختامي للقمة العربية أشار إلى الأزمة اليمنية حيث جدّدت الجامعة العربية التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق,

بالإضافة إلى دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

كما جدّدت الجامعة الدعم لمجلس القيادة الرئاسي، في اليمن، لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية.

المصدر: RT