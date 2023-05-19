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لماذا رفع السيسي يده لحظة أداء العمرة؟

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لماذا رفع السيسي يده لحظة أداء العمرة؟
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ظهرت مجموعة من الصور للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء أدائه العمرة خلال زيارته للسعودية على هامش القمة العربية الـ32 في جدة.

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وقام السيسي والوفد المرافق له برفع أيديهم فور دخولهم لأداء العمرة ورؤيتهم للكعبة المشرفة، حيث تسمى رفعة اليد بـ"تحية الكعبة" أو تحية دخول المسجد الحرام.

وتبدأ"تحية الكعبة"، أو تحية دخول المسجد الحرام، بـ"بِسْم الله، الله أكبر، ولله الحمد"، وهي التحية الخاصة بجميع المسلمين عند بداية أشواط الطواف حول الكعبة المشرفة.

وعاد الرئيس المصري إلى مصر بعد مشاركته في القمة العربية وأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي.

المصدر: RT

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وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة