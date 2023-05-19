السيسي يبكي متأثرا في السعودية أمام قبر الرسول (صور)

ظهر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته للمسجد النبوي، وبدت على وجهه علامات التأثر الشديدة، حيث بكى متأثرا بهذه الزيارة.

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وقام الرئيس المصري بأداء العمرة، حيث جاءت على هامش مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، المنعقد في مدينة جدة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعاد الرئيس المصري إلى مصر بعد مشاركته في القمة العربية وأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي.

المصدر: RT