الجيش السوداني يعلن صد هجوم كبير لقوات الدعم السريع في نيالا

أعلنت القوات المسلحة السودانية، التصدي لهجوم شنته "قوات الدعم السريع" على قيادة الفرقة 16 مشاة في نيالا، مشيرة إلى أن "الجيش تصدى بقوة وحقق خسائر كبيرة في صفوف العدو".

وجاء في بيان للجيش السوداني: "بعد محاولاتها الفاشلة للاستيلاء على السلطة بالقوة في عاصمة البلاد، حاولت الميليشيا المتمردة الهجوم على قيادة الفرقة (16) مشاة، في نيالا، تصدت لهم قواتنا بقوة وحققت خسائر كبيرة بالعدو، مُسقطين مئات القتلى والجرحى، كما تم تدمير عشرات العربات المسلحة والقضاء على عدد كبير من القناصة، وجاري مطاردة من تبقي منهم حتى مساء اليوم".

وأضاف البيان: "وجهت قواتنا ضربات لتجمعات من المليشيا المتمردة في جنوب أم درمان ووسط الخرطوم وبحري ألحقت بالمتمردين عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من العربات المسلحة".

وقال: "تم رصد حالات هروب بأعداد كبيرة من "قوات الدعم السريع" متجهين إلى غرب البلاد، على متن عربات مدنية مسروقة من المواطنين ومحملة بكميات من المنهوبات، وأضافت، "يحاول المتمردون التعويض عن الهروب بتجنيد الشباب في العاصمة مقابل إغراءات بمبالغ مالية ضخمة".

وأشار إلى ان "الميليشيا المتمردة مستمرة في ممارسة سلوكها الإرهابي المتمثل في ترويع المواطنين والاستيلاء على منازلهم بالقوة ونهب الممتلكات والتخريب الممنهج للمرافق العامة"، مضيفا أن "قواتنا ترصد بدقة تحركات العدو داخل العاصمة ونؤكد كامل جاهزيتها للتعامل الحاسم مع نوايا العدو المرصودة".

وأشاد الجيش السوداني، بـ"السلوك الإيجابي لمواطنينا في عدة أحياء بالعاصمة، والمتمثل في إقامة المتاريس في الشوارع الرئيسية والفرعية لمنع مجموعات المليشيا من دخولها بهدف تعدي على منازلهم وأعراضهم، وهو سلوك شجاع يتطلب منا التقدير والامتنان، ونتمنى من باقي مواطنينا أن يحذو حذوهم".

وجدد الجيش السوداني دعوة "قوات الدعم السريع" للاستفادة من العفو وترحيل المرتزقة الأجانب إلى بلادهم في حال تسليم أنفسهم قبل فوات الأوان.

المصدر: القوات المسلحة السودانية