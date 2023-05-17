مكتب الرئيس سلفاكير: حميدتي يوافق على وقف إطلاق النار في السودان

أفاد مكتب رئيس جنوب السودان أن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) وافق على وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية.

وقال مكتب رئيس جنوب السودان أن المبعوث الخاص لقوات الدعم السريع يوسف عزت بحث اليوم الأربعاء مع الرئيس سلفاكير ميارديت في العاصمة جوبا تطورات الأزمة في السودان.

وفي حديثه للصحفيين بعد إحاطة الرئيس سلفاكير ميارديت بالوضع، قال يوسف عزت إن حميدتي يدعم بشكل كامل عملية السلام التي يقودها الرئيس كير من خلال "الإيقاد".

وقال المبعوث إن "قائد قوات الدعم السريع اللواء محمد حمدان دقلو مستعد لمراعاة وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية".

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ودعا قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان إلى "الرد بالمثل".

وقال المبعوث عزت إن وقف إطلاق النار "سيفتح ممرات إنسانية في الخرطوم ومناطق أخرى".

وأشار إلى إن "قوات الدعم السريع أقرت أيضا بأن جوبا مكان مثالي لمحادثات السلام السودانية"، موضحا أن "جنوب السودان والسودان يشتركان في التاريخ والثقافة".

بدوره، قال القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان، دينق داو دينق، إن "الرئيس كير يشعر بالقلق إزاء المعاناة التي يمر بها الشعب السوداني، وحث الجنرالين المتحاربين على وقف إطلاق النار من أجل مصلحة الشعب وأمتهما".

ووقع ممثلون عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على اتفاق في جدة يقوم بموجبه الطرفان بالالتزام بتيسير العمل الإنساني في السودان، من دون التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بانتهاكات ضد المدنيين وتجاوز القانون في مناطق النزاعات المسلحة رغم توقيع الطرفين "إعلان مبادئ" بمدينة جدة السعودية.

وأكد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتخاذهما جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر، بحسب إعلان جدة.

المصدر: RT