بالفيديو.. وصول الأمير رشيد بن الحسن رئيس وفد المغرب إلى القمة العربية

وصل الأمير رشيد بن الحسن رئيس وفد المغرب إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في وقت لاحق اليوم.

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وصول الأمير رشيد بن الحسن رئيس وفد المغرب إلى جدة للمشاركة في #قمة_جدة العربية .



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pic.twitter.com/cg4PssxghR — خبر عاجل (@AJELNEWS24) May 19, 2023

ويعتبر غياب ملك المغرب محمد السادس، عن هذه القمة ليس بأمر جديد، فهو ومنذ قمة الجزائر عام 2005 لم يحضر شخصيا أية قمة عربية حيث أن جميع القمم العربية التي جرت بعد هذا التاريخ كان يحضرها إما شقيقه الأمير رشيد أو رئيس الحكومة المغربية أو وزير الخارجية ومرة واحدة فقط التي مثل فيها المغرب وزير العدل خلال القمة العربية التي أقيمت في تونس في 31 مارس 2019.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، وصل على مستوى الرؤساء والقادة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظرائه الفلسطيني محمود عباس، والتونسي قيس بن سعيد، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والصومالي حسن شيخ محمود.

كما وصل على مستوى القادة أيضا عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس المجلس الرئيس الليبي محمد يونس المنفي، ورئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي.

وعلى مستوى قادة الحكومات وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء والممثل الخاص لسلطان عمان، هيثم بن طارق.

كما وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى السعودية لأول مرة منذ 2011، عقب تجميد مقعد دمشق بالجامعة العربية.

المصدر: RT + وكالات