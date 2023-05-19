 
مباشر

الجيش اللبناني يحذر مما "يخطط له العدو"

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يحذر مما
AFP
عناصر من الجيش اللبناني، صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vc6r

حذر مسؤول عسكري لبناني خلال جولة له على الحدود الجنوبية للبلاد، اليوم الجمعة، مما "يخطط له العدو".

إقرأ المزيد
"حزب الله": نؤيد خيارات الجهاد الإسلامي بالرد على إسرائيل

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد الركن جان نهرا، جال صباح اليوم على الوحدات المنتشرة على الحدود الجنوبية، في إطار تفقده مختلف الوحدات المنتشرة على الأراضي اللبنانية لا سيما الحساسة على المستوى الأمني، وبناء على توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي يشدد دائما على "التزام الضباط والعسكريين بالمناقبية والاحتراف في أداء الواجب لحماية الوطن والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع أي اخلال بالنظام".

وشدد نهرا أمام العسكريين في الجنوب على "ضرورة التنبه إلى ما يخطط له العدو".

وشهدت الحدود اللبنانية مع إسرائيل إطلاق قرابة 35 صاروخا في أبريل الماضي ردا على اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، فيما ردت إسرائيل بقصف مواقع لحركة حماس جنوب لبنان، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، من دون أي تطور إضافي للوضع الميداني، إذ تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية هدوءا بشكل عام. 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تواصل توافد الزعماء العرب إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية (فيديو)