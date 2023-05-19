الجيش اللبناني يحذر مما "يخطط له العدو"

حذر مسؤول عسكري لبناني خلال جولة له على الحدود الجنوبية للبلاد، اليوم الجمعة، مما "يخطط له العدو".

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد الركن جان نهرا، جال صباح اليوم على الوحدات المنتشرة على الحدود الجنوبية، في إطار تفقده مختلف الوحدات المنتشرة على الأراضي اللبنانية لا سيما الحساسة على المستوى الأمني، وبناء على توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي يشدد دائما على "التزام الضباط والعسكريين بالمناقبية والاحتراف في أداء الواجب لحماية الوطن والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع أي اخلال بالنظام".

وشدد نهرا أمام العسكريين في الجنوب على "ضرورة التنبه إلى ما يخطط له العدو".

وشهدت الحدود اللبنانية مع إسرائيل إطلاق قرابة 35 صاروخا في أبريل الماضي ردا على اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، فيما ردت إسرائيل بقصف مواقع لحركة حماس جنوب لبنان، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، من دون أي تطور إضافي للوضع الميداني، إذ تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية هدوءا بشكل عام.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام