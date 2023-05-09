"حزب الله": نؤيد خيارات الجهاد الإسلامي بالرد على إسرائيل

أعلن "حزب الله" تأييده كل ‏الخيارات والخطوات التي تتخذها قيادة الجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك في أول تعليق له على غارات إسرائيلية على غزة أدت إلى مقتل قياديين.

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ونعى "حزب الله" في بيان، اليوم الثلاثاء، "إلى حركات المقاومة والأمتين العربية والإسلامية وإلى كلّ الأحرار والشرفاء في ‏العالم استشهاد القياديين الكبار في حركة الجهاد الإسلامي"، وأعرب "عن اعتزازه وافتخاره بنيل هذه الثلة المجاهدة الطاهرة أرفع الأوسمة ‏الإلهية بعد تاريخ حافل بالجهاد والصبر والمعاناة".

وأكد الحزب "أن قتل قادة المقاومة سيزيد أمتنا وعيا ‏ووحدة ويجعلها أشد عزيمة وصلابة وتصميما على المضي في خيار الجهاد والمقاومة حتى ‏تحقيق النصر الكامل"، معتبرا أن "ما قام به العدو الصهيوني من غارات وحشية على قطاع غزة فجر اليوم استهدفت المجاهدين والنساء والأطفال هي ‏جريمة موصوفة بحق الإنسانية تجسدت فيها كل معاني الغدر والإرهاب وترويع الآمنين".

ورأى "حزب الله" أن "هذه الجريمة ‏برسم كل المنظمات الإنسانية والدولية والحكومات وما يسمى بالضمير العالمي لاتخاذ المواقف ‏والخطوات المناسبة في مواجهة هذا الإجرام المتمادي".

وأعلن "حزب الله" "تضامنه الكامل مع حركة الجهاد الإسلامي وتأييده التام والصريح لكل ‏الخيارات والخطوات التي تتخذها قيادة الحركة وفصائل المقاومة لردع العدو ‏الصهيوني".

المصدر: موقع العهد