أول تعليق لحركة الجهاد الإسلامي على مقتل 3 من قيادييها في غزة

في أول تعليق لها على مقتل 3 من قيادييها في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، توعدت حركة "الجهاد الإسلامي" بالرد وعدم التهاون.

إقرأ المزيد

وقالت الحركة في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء، إن "الرد الفلسطيني على المجزرة البشعة لن يتأخر، وسرايا القدس والمقاومة لن تتهاون أبدا أمام هذه الدماء الطاهرة".

وأغار الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على 10 مواقع في قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، مستهدفا 3 قيادات بارزة بحركة الجهاد هم جهاد غنام طارق عزالدين وخليل البهتيني، زعم أنهم اتخذوا قرارت وشاركوا في عمليات إطلاق الصواريخ من غزة في الآونة الأخيرة.

وأدى القصف الإسرائيلي، إلى مقتل 13 شخصا وإصابة قرابة 20 آخرين، هم عائلات قادة الجهاد الإسلامي الذين استهدفتهم الغارات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي للجهاد الاسلامي أنه سيتم تشييع جثامين قادته اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر مباشرة.

المصدر: RT