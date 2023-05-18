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الخارجية السودانية تحتج على زيارة مستشار قائد قوات الدعم السريع لجوبا

أخبار العالم العربي

الخارجية السودانية تحتج على زيارة مستشار قائد قوات الدعم السريع لجوبا
Legion-Media
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احتجت وزارة الخارجية السودانية يوم الأربعاء لدى حكومة جنوب السودان، على خلفية سماحها لمستشار قائد قوات الدعم السريع بزيارة جوبا، وعقد مؤتمر صحفي هناك في ختام الزيارة.

وقدمت الوزارة مذكرة احتجاج لحكومة جنوب السودان، على خلفية سماحها لمستشار قائد الدعم السريع بزيارة جوبا وإقامة مؤتمر صحفي في ختام الزيارة بحضور مسؤولين كبار من حكومة جنوب السودان.

وعبرت وزارة الخارجية من خلال المذكرة عن احتجاجها  الشديد واستغرابها لهذا التصرف من قبل حكومة جنوب السودان.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق، عن استعداد روسيا للمساعدة في حل الأزمة في السودان، وإن لزم الأمر، توفير منصة للمفاوضات.

وتعليقا على استعداد روسيا لتوفير منصة للمفاوضات بين أطراف النزاع في السودان، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن روسيا "لا تفرض نفسها على أحد"، إلا أن القضية تتعلق بنوع المفاوضات التي يمكن الشروع فيها، حيث أن هناك توجهات مختلفة بين السودانيين.

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المصدر: وكالات 

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