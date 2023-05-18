مجلس التعاون الخليجي: السعودية الدولة الوحيدة المؤهلة لقيادة الموقف العربي

أكد أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي على الأجواء الإيجابية التي تسبق القمة العربية الـ32 يوم الجمعة في جدة، مشيرا إلى الرغبة الحقيقية للتوصل إلى حل قضايا عدة.

وأكد في تصريح لـ "الإخبارية"، أن المملكة تقوم بعمل دؤُوب لإنجاح القمة العربية، مشيرا أنّها الدولة الوحيدة المؤهّلة لقيادة الموقف العربي.

وأضاف: "نحن محظوظون بثقل مكانتها في المنطقة".

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كما أشاد البديوي بجهود شباب وشابات الخليج والعالم العربي العاملين في "واحة الإعلام" المصاحبة لأحداث القمة لنقل الصورة الحقيقية للقمة العربية.

هذا ويتوافد القادة العرب على مدينة جدّة للمشاركة باجتماعات الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

المصدر: الإخبارية نت