السعودية.. إحباط تهريب 35 كغ من "الستائر المشبعة بالشبو" بمطار الملك عبد العزيز في جدة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن إحباط محاولة تهريب 35 كغ من الستائر المشبعة بمادة الشبو، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأوضحت هيئة الزكاة عبر حسابها بموقع "تويتر" أنه عثر على الستائر المشبعة بالشبو مخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر خدمة النقل السريع.

وأضافت أنه بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وهما شخصان.

#ارقد_وآمن | إحباط محاولة تهريب 35 كيلوجرام من "الستائر" المشبعة بمادة "الشبو"، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.#وطن_بلا_مخدراتpic.twitter.com/j56S9cDofY — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 18, 2023

المصدر: RT