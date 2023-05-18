 
مباشر

السعودية.. إحباط تهريب 35 كغ من "الستائر المشبعة بالشبو" بمطار الملك عبد العزيز في جدة

أخبار العالم العربي

السعودية.. إحباط تهريب 35 كغ من
AFP
السعودية.. إحباط تهريب 35 كغ من "الستائر المشبعة بالشبو" بمطار الملك عبد العزيز في جدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vc1d

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن إحباط محاولة تهريب 35 كغ من الستائر المشبعة بمادة الشبو، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأوضحت هيئة الزكاة عبر حسابها بموقع "تويتر" أنه عثر على الستائر المشبعة بالشبو مخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر خدمة  النقل السريع.

وأضافت أنه بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وهما شخصان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من تغيب ومن حضر؟.. القادة العرب يصلون تباعا إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية (فيديوهات)