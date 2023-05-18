تونس.. الإفراج عن طالبين موقوفين بسبب أغنية ساخرة

أفرج القضاء التونسي بولاية نابل عن الشابين ضياء بن نصير ويوسف شلبي اللذين اعتقلا بداية الأسبوع بسبب نشرهما أغنية ساخرة.

وأفادت مراسلة RT بأنهما سيمثلان في حالة سراح أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل.

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من جهته، صرح رئيس لجنة الدفاع عن الطالبين الموقوفين ورئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، شوقي الحلفاوي، بأن المحكمة قبلت مطلب الإفراج عن الطالبين الذي تقدمت به هيئة الدفاع وسيقع عرضهما على أنظار المحكمة في جلسة يوم 23 مايو الجاري في حالة سراح.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه "لا يمكن الجزم بمآل هذه القضية والذي يبقى من انظار المحكمة"، مشيرا إلى ورود أخبار على لجنة الدفاع تفيد بفتح بحث إداري على مستوى وزارة الداخلية حول ملابسات وظروف إيقاف الطالبين وتتبعهما، وتوجيه متفقدين من وزارة العدل إلى المحكمة الإبتدائية بنابل على خلفية هذا الموضوع.

وذكر أن هيئة الدفاع وفرع الرابطة ناشدا وزيرة العدل باعتبارها رئيسة النيابة العمومية من أجل فتح بحث في خلفية الإذن بالاحتفاظ بالطالبين وإصدار بطاقة الإيداع في حقهما.

وقال إن هيئة الدفاع وفرع الرابطة كانا قد كشفا عن وجود تعسف في الإجراءات وخطأ قانوني في هذه القضية باعتبار غياب حالة التلبس التي توجب إيداع الطالبين، فضلا عن اتخاذ قرار بعدم إحالتهما على المحكمة المنتصبة يوم الثلاثاء.

وأوقفت الشرطة التونسية طالبين بعد نشرهما أغنية ساخرة انتقدا فيها سلوك الشرطة وقانون تجريم استهلاك المخدرات، على ما أفادت محاميتهما.

جدير بالاشارة بأن إيقاف طالبين على خلفية قضية ما يعرف "بالفيدو الغنائي الهزلي على فيسبوك" قد أصبح قضية رأي عام وأثار عديد ردود الأفعال خاصة من الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعيات والمحامين والحقوقيين، واعتبر مسّا من حرية التعبير وتجريما للفن الهزلي، وفق ما جاء في عديد التصريحات والبيانات.

🔴 إيقاف زوز طلبة من نابل والتهمة غناية بابا في الليل يلوج في الإقليم *** عنده نهارين ما يعرف أنا وين...

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المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية