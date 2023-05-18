سعيد يعلق على توقيف طالبين نشرا أغنية ساخرة من الشرطة

علق الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس، على توقيف طالبين نشرا أغنية ساخرة من الشرطة، معتبرا أنه من غير المبرر اعتقال طلبة وهم يستعدون لإجراء الامتحانات، مؤكدا أنه لن يسمح بظلم أحد.

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وقال سعيد إن "هذه الاعتقالات التي تمت فضلا عما يحصل في دوائر أخرى غير مقبول بالمرة، وليس هناك أي مبرر على الإطلاق لاعتقال طلبة وهم يستعدون لإجراء الامتحانات".

وأضاف الرئيس التونسي: "أنا لا أتدخل في القضاء وأحترم القضاء المستقل، لكن لن أسمح بأن يظلم أحد في هذه البلاد.. ما حصل غير مقبول، وعلى القضاة الشرفاء أن يتصدوا لمثل هذه التجاوزات، وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يقوم بدوره كاملا في ضمان العدل لكل التونسيين".

وكانت الشرطة التونسية أوقفت الاثنين، الطالبين ضياء نصير (26 عاما) ويوسف شلبي (27 عاما)، بعد نشرهما أغنية ساخرة انتقدا فيها سلوك الشرطة وقانون تجريم استهلاك المخدرات، ووجهت لهما تهمة "الإساءة إلى الغير عبر الشبكة الاتصالية" و"نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي" في مقطع الفيديو للأغنية نشرت على موقع "تيك توك".

🔴 إيقاف زوز طلبة من نابل والتهمة غناية بابا في الليل يلوج في الإقليم *** عنده نهارين ما يعرف أنا وين...

---------------- pic.twitter.com/GmgoIxkgkB — Imhamed (@ImhamedLotfi) May 18, 2023

وأوضحت المحامية إيمان السويسي، أنه تم توقيف الطالبين أثناء مغادرتهما مقهى في مدينة نابل، ووضعا الثلاثاء في السجن من قبل محكمة نابل الابتدائية بانتظار مثولهما المقرر الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق.

المصدر: RT